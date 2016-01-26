Палестина призвала СБ ООН положить конец израильской оккупации

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Палестина призывает Совет Безопасности ООН положить конец израильской оккупации и содействовать урегулированию конфликта с Израилем путем создания двух независимых государств в пределах границ, существовавших до 1967 года. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на заседании Совбеза.

Он также выступил за проведение международной конференции по этому вопросу. "Мы призываем Совет сыграть свою роль и выполнить свои обязательства. Положите конец угнетению, оккупации и помогите сделать мир и справедливость реальным для всех народов региона. Это ваш долг и его нельзя переложить на кого-то, отложить его выполнение или отказываться от него. Молчать и бездействовать - значит потворствовать оккупации и врагам мира", - сказал дипломат.

Ранее во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал строительство Израилем поселений на оккупированной территории "оскорблением для палестинского народа и международного сообщества".

"Это справедливо вызывает вопросы по поводу приверженности Израиля урегулированию конфликта на основе создания двух государств", - подчеркнул Пан Ги Мун.