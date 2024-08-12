Палестина отклонила предложение об открытии КПП "Рафах" на условиях Израиля

Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля.

Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

"Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности", - заявил источник.

По его словам, израильское предложение запрещает поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в районе КПП и Филадельфийского коридора и возможности вмешательства в проверки и допросы.