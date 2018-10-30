Палестина отказалась признавать Израиль и прекратила сотрудничество в сфере безопасности

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Государство Палестина отказывается от признания Государства Израиль и прекращает все сотрудничество с ним в сфере безопасности. Такое решение было принято в понедельник вечером в Рамалле на заседании Центрального совета Организации Освобождения Палестины (ООП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает палестинское информационное агентство Maan.

"Центральный совет ООП принял решение заморозить признание государства Израиль до тех пор, пока не будет признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, - говорится в итоговом решении ЦС. - Кроме того, прекращается координация в сфере безопасности, а также приостанавливается экономическое сотрудничество". Одновременно с этим ООП декларирует свое право на "сопротивление оккупации всеми средствами в соответствии с нормами международного права".

Кроме того, ООП возложило на ХАМАС всю полноту ответственности за срыв всех договоренностей по межпалестинскому примирению, заключенных ранее при посредничестве Египта.

Напомним, что офис ООП 11 октября был официально закрыт в Вашингтоне.