Палестина отказалась от сотрудничества с США

Баку. 12 февраля. Палестина отказывается сотрудничать с США в качестве посредника в процессе ближневосточного урегулирования, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

"Мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", - заявил Аббас в понедельник на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом, по его словам, у Палестины нет никаких противопоказаний к тому, чтобы формат посредничества в процессе урегулирования был многосторонним.

"Например, - "квартет" плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану", - сказал Аббас.

В качестве обоснования своей позиции на переговорах Аббас привел в пример ряд действий США, в том числе напомнил о недавнем решении перенести посольство этой страны в Иерусалим. "Президент Трамп нас еще раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля", - сказал Аббас.