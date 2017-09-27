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    Палестина официально стала членом Интерпола

    В Израиле выступали резко против такого шага© Euronews

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Государство Палестина официально стало членом Интерпола.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое решение принято на Генассамблее этой организации в Пекине.

    Палестина добилась успеха с третьей попытки. До этого её запросы отклонялись.

    В Израиле выступали резко против такого шага. Власти еврейского государства опасаются, что теперь в Палестине смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, в руки палестинских экстремистов попадёт разного рода секретная информация.

    Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.

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