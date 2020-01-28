Палестина обратилась в ЛАГ с просьбой о проведении экстренного совещания

Палестинские власти обратились в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой о проведении экстренного совещания с целью выработки общей позиции арабских стран по отношению к так называемой сделке века - плану Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в палестинской администрации.

Предполагается, что совещание состоится 1 февраля в Каире на уровне глав внешнеполитических ведомств арабских государств.

Ожидается что на встрече выступит президент Палестины Махмуд Аббас, который потребует от стран - членов ЛАГ "четкой и сильной позиции (арабских государств – ред.) против планов американской администрации".

Ранее власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права.