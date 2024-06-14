Палестина готова контролировать КПП "Рафах" вместе с наблюдателями

Палестинское правительство готово контролировать КПП “Рафах” на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск.

Палестинское правительство готово контролировать КПП “Рафах” на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министра экономики Палестины Мухаммеда аль-Амура.

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между Израилем, Египтом и США по открытию КПП "Рафах" зашли в тупик из-за того, что Израиль отказывается допустить Палестинскую национальную администрацию (ПНА) к управлению объектом в каком-либо виде.