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Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера

Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера Третья попытка Палаты представителей Конгресса США избрать своего нового спикера завершилась безрезультатно.
Другие страны
20 октября 2023 г. 22:13
Палата представителей США вновь не смогла избрать спикера

Третья попытка Палаты представителей Конгресса США избрать своего нового спикера завершилась безрезультатно.

Как сообщает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану вновь не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты третьего раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером.

В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.

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