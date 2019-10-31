Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

За резолюцию проголосовали 232 законодателя, против - 196. Для ее одобрения требовалось простое большинство в 218 голосов.