Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в ее поддержку высказались 240 конгрессменов, 187 проголосовали против. Позиции законодателей в целом разошлись в зависимости от принадлежности к Демократической или Республиканской партиям. Так, все голоса против резолюции были отданы исключительно республиканцами, только четверо из них поддержали ее.

Резолюция, которая не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий, подготовлена конгрессменом-демократом Томом Малиновски (от штата Нью-Джерси), родившимся в Польше. В ее тексте говорится о том, что Палата представителей "решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа", которые, по мнению законодателей, "узаконили и усилили страх перед новыми американцами и представителями небелого населения, а также ненависть к ним". В резолюции подчеркивается, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".