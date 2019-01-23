Палата представителей запретила Трампу выводить США из НАТО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Конгрессе большинством голосов принят законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу тратить государственные средства на выход страны из НАТО, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

За законопроект, названный «В защиту НАТО», проголосовали 357 членов палаты представителей, против – 22. Теперь его должен одобрить сенат и подписать президент.

Трамп неоднократно заявлял, что страны-члены НАТО платят слишком маленькие взносы на оборону по сравнению с США.

Закон был внесен после того, как СМИ США опубликовали утечку информации из Белого дома о том, что Трамп хочет выйти из НАТО.