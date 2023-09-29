Палата представителей США затребовала данные о счетах Хантера Байдена

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обязал сына американского президента Хантера Байдена представить информацию о его личных и деловых банковских счетах.

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обязал сына американского президента Хантера Байдена представить информацию о его личных и деловых банковских счетах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил спикер нижней палаты Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния).

Как он уточнил, затребованы также данные о банковских счетах брата американского лидера Джеймса. "Мы движемся вперед с выписыванием повесток на личную и деловую банковскую документацию Хантера и Джеймса Байденов. Американский народ заслуживает правды. Именно ее мы и добиваемся", - сказал Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Он объявил, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении президента США демократа Джо Байдена. Как уточнил спикер Палаты представителей, разбирательство будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли нынешний глава вашингтонской администрации выгоду от деловых операций своего сына Хантера.