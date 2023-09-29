О нас

Палата представителей США затребовала данные о счетах Хантера Байдена

Палата представителей США затребовала данные о счетах Хантера Байдена Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обязал сына американского президента Хантера Байдена представить информацию о его личных и деловых банковских счетах.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 19:39
Палата представителей США затребовала данные о счетах Хантера Байдена

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обязал сына американского президента Хантера Байдена представить информацию о его личных и деловых банковских счетах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил спикер нижней палаты Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния).

Как он уточнил, затребованы также данные о банковских счетах брата американского лидера Джеймса. "Мы движемся вперед с выписыванием повесток на личную и деловую банковскую документацию Хантера и Джеймса Байденов. Американский народ заслуживает правды. Именно ее мы и добиваемся", - сказал Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Он объявил, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении президента США демократа Джо Байдена. Как уточнил спикер Палаты представителей, разбирательство будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли нынешний глава вашингтонской администрации выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США потратили на ликвидацию химоружия более 50 млрд долларов
США потратили на ликвидацию химоружия более 50 млрд долларов
29 сентября 2023 г. 20:04
Посольство Афганистана заявило о прекращении своей деятельности в столице Индии
Посольство Афганистана заявило о прекращении своей деятельности в столице Индии
29 сентября 2023 г. 19:51
Генерал Браун стал начальником генштаба США
Генерал Браун стал начальником генштаба США
29 сентября 2023 г. 19:44
На Нью-Йорк обрушились мощные ливни, объявлено чрезвычайное положение
На Нью-Йорк обрушились мощные ливни, объявлено чрезвычайное положение
29 сентября 2023 г. 19:27
Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США
Умерла самый пожилой из действующих сенаторов США
29 сентября 2023 г. 18:01
Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Норвегия введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
29 сентября 2023 г. 17:19
Афганское посольство в Индии приостановило работу
Афганское посольство в Индии приостановило работу
29 сентября 2023 г. 15:58
В Пакистане произошел еще один взрыв, погибли четверо
В Пакистане произошел еще один взрыв, погибли четверо
29 сентября 2023 г. 15:43
Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе
Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе
29 сентября 2023 г. 14:21
Великобритания расширила санкционный список против России
Великобритания расширила санкционный список против России
29 сентября 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi