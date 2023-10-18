О нас

Палата представителей США вновь не смогла избрать нового спикера

Палата представителей США вновь не смогла избрать нового спикера Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера. Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой под
Другие страны
18 октября 2023 г. 21:46
Палата представителей США вновь не смогла избрать нового спикера

Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.

Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года. Они официально выдвинули на пост спикера кандидатуру Джордана во вторник. Этот же шаг республиканцы сделали в среду. В свою очередь демократическое меньшинство Палаты представителей, как и во вторник, номинировало на эту должность своего лидера Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк). Однако речь идет, по сути, о чисто символическом шаге: кандидатура Джеффриса не имеет шансов на утверждение, поскольку не получит требующейся для этого поддержки республиканцев.

По итогам второго раунда голосования Джеффрису удалось заручиться даже более значимой поддержкой, чем Джордану (схожая ситуация наблюдалась и во вторник). Претендент демократов набрал 212 голосов (против 199 у Джордана). Объясняется это тем, что среди республиканского большинства не все решили руководствоваться партийной дисциплиной и поддержать Джордана. Отказавшиеся проголосовать за него однопартийцы поддержали ряд других республиканцев, кандидатуры которых даже не были официально выдвинуты. За таких аутсайдеров в среду было подано в общей сложности 22 голоса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
13 октября 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi