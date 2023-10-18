Палата представителей США вновь не смогла избрать нового спикера

Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера. Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой под

Палата представителей Конгресса США вторично не смогла избрать своего нового спикера.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану, как и днем ранее, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.

Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года. Они официально выдвинули на пост спикера кандидатуру Джордана во вторник. Этот же шаг республиканцы сделали в среду. В свою очередь демократическое меньшинство Палаты представителей, как и во вторник, номинировало на эту должность своего лидера Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк). Однако речь идет, по сути, о чисто символическом шаге: кандидатура Джеффриса не имеет шансов на утверждение, поскольку не получит требующейся для этого поддержки республиканцев.

По итогам второго раунда голосования Джеффрису удалось заручиться даже более значимой поддержкой, чем Джордану (схожая ситуация наблюдалась и во вторник). Претендент демократов набрал 212 голосов (против 199 у Джордана). Объясняется это тем, что среди республиканского большинства не все решили руководствоваться партийной дисциплиной и поддержать Джордана. Отказавшиеся проголосовать за него однопартийцы поддержали ряд других республиканцев, кандидатуры которых даже не были официально выдвинуты. За таких аутсайдеров в среду было подано в общей сложности 22 голоса.