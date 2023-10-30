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Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе

Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе Отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.
Другие страны
30 октября 2023 г. 06:43
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе

Отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.

Как передает Report, этос подтвердил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью Fox News в воскресенье.

"На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей законопроект об отдельном финансировании Израиля. Я знаю, что наши коллеги, наши коллеги-республиканцы в Сенате, имеют подобный законопроект", - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что "в мире происходит множество вещей, которые мы должны решать, и мы будем решать, но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания". Поэтому, по его мнению, США должны разделить помощь Израилю и Украине.

Ранее сообщалось, что Палата представителей готова предложить законопроект о поддержке Израиля на сумму $14,5 млрд.

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