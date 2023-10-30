Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на этой неделе

Отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.
Как передает Report, этос подтвердил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью Fox News в воскресенье.
"На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей законопроект об отдельном финансировании Израиля. Я знаю, что наши коллеги, наши коллеги-республиканцы в Сенате, имеют подобный законопроект", - сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что "в мире происходит множество вещей, которые мы должны решать, и мы будем решать, но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания". Поэтому, по его мнению, США должны разделить помощь Израилю и Украине.
Ранее сообщалось, что Палата представителей готова предложить законопроект о поддержке Израиля на сумму $14,5 млрд.