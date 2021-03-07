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Палата представителей США проголосует по плану стимулирования экономики

Палата представителей США проголосует по плану стимулирования экономики Палата представителей Конгресса США рассмотрит 9 марта принятый Сенатом пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов США.
Другие страны
7 марта 2021 г. 05:49
Палата представителей США проголосует по плану стимулирования экономики

Палата представителей Конгресса США рассмотрит 9 марта принятый Сенатом пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении лидера демократического большинства в нижней палате американского законодательного органа Стени Хойера (от штата Мэриленд).

"Палата представителей рассмотрит во вторник (9 марта – ред.) одобренную Сенатом версию плана, чтобы мы смогли отправить документ на подпись президенту США Джо Байдену в начале недели", - отмечается в тексте.

Как заявил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), нет сомнений, что Байден подпишет законопроект до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице.

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