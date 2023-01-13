Палата представителей США приняла законопроект о запрете продажи КНР нефти из резерва

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.
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Законопроект был разработан по инициативе оппозиционной Республиканской партии США, получившей большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был избран на прошлой неделе ее новым спикером, невзирая на ожесточенное сопротивление ряда однопартийцев из наиболее радикально настроенных кругов и отказ от поддержки со стороны демократов.
Маккарти занял пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США - лишь после 15 раундов голосования в Палате представителей (такое произошло впервые за 100 лет).
Все 97 голосов против законопроекта были поданы законодателями от правящей Демократической партии. Тем не менее 113 демократов Палаты представителей высказались вместе с республиканцами в поддержку документа.