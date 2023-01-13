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Палата представителей США приняла законопроект о запрете продажи КНР нефти из резерва

Палата представителей США приняла законопроект о запрете продажи КНР нефти из резерва Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.
Другие страны
13 января 2023 г. 00:56
Палата представителей США приняла законопроект о запрете продажи КНР нефти из резерва

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за документ при этом был подан 331 голос, против - 97.

Законопроект был разработан по инициативе оппозиционной Республиканской партии США, получившей большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был избран на прошлой неделе ее новым спикером, невзирая на ожесточенное сопротивление ряда однопартийцев из наиболее радикально настроенных кругов и отказ от поддержки со стороны демократов.

Маккарти занял пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США - лишь после 15 раундов голосования в Палате представителей (такое произошло впервые за 100 лет).

Все 97 голосов против законопроекта были поданы законодателями от правящей Демократической партии. Тем не менее 113 демократов Палаты представителей высказались вместе с республиканцами в поддержку документа.

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