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Палата представителей США приняла закон Трампа по налогам и госрасходам

Палата представителей США приняла закон Трампа по налогам и госрасходам Палата представителей США приняла проект президента страны Дональда Трампа по налогам и госрасходам.
Другие страны
3 июля 2025 г. 22:50
Палата представителей США приняла закон Трампа по налогам и госрасходам

Палата представителей США приняла проект президента страны Дональда Трампа по налогам и госрасходам.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

"Палата представителей приняла законопроект о внутренней политике Республиканской партии 218 голосами против 214. Теперь он отправляется на подпись Трампу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое республиканцев в Палате Томас Мэсси от штата Кентукки и Брайан Фицпатрик от Пенсильвании проголосовали против данного законопроекта.

Ожидается, что Трамп подпишет документ 4 июля - в День независимости.

Примечательно, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис , демократ из Нью-Йорка, выступал в зале заседаний против этого законопроекта в течение рекордных 8 часов и 44 минут, что отложило окончательное голосование.

Законопроект, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, а также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

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