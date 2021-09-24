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Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, на 778 млрд долларов США.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 10:18
Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, на 778 млрд долларов США.

Как сообщает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект был принят 316 голосами за и 113 против. Администрация президента США Джо Байдена запросила весной у Конгресса 753 млрд долларов США на оборонные нужды. В рамках консультаций данная сумма была увеличена.

Прежде чем принятый Палатой представителей документ станет законом, он должен быть одобрен Сенатом и получить подпись президента Джо Байдена.

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