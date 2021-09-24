Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на 780 млрд долларов США

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, на 778 млрд долларов США.

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, на 778 млрд долларов США.

Как сообщает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект был принят 316 голосами за и 113 против. Администрация президента США Джо Байдена запросила весной у Конгресса 753 млрд долларов США на оборонные нужды. В рамках консультаций данная сумма была увеличена.

Прежде чем принятый Палатой представителей документ станет законом, он должен быть одобрен Сенатом и получить подпись президента Джо Байдена.