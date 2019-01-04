Палата представителей США приняла новый проект бюджета

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Палата представителей США приняла два законопроекта, касающихся финансирования федерального правительства: один предусматривает выделение денег министерству внутренней безопасности до 8 февраля, а другой — предоставление средств остальным американским ведомствам до 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба документа не предусматривают выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

По данным агентства, оба законопроекта поддержала большая часть конгрессменов Палаты представителей, в которой в настоящий момент большинство принадлежит демократам. Вместе с этим глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что его партия не поддержит эти документы.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.