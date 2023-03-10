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Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса

Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19.
Другие страны
10 марта 2023 г. 23:14
Палата представителей США поддержала раскрытие разведанных о происхождении коронавируса

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на AP, соответствующий законопроект одобрили 419 депутатов.

Ранее его приняли сенаторы. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроекте речь идет о разведданных об Уханьском институте вирусологии. Эти данные указывают на "возможные связи" между проведенными исследованиями и вспышкой COVID-19, отмечает агентство. В разведсообществе США нет единого мнения о происхождении коронавируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.

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