Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства

Члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию спикера Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства, который предусматривает его двухэтапное финансирование.

Члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию спикера Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства, который предусматривает его двухэтапное финансирование.

Как передает Report со ссылкой на CNN, за такую меру выступили 336 конгрессменов, против проголосовали 95. Для принятия резолюции необходимо большинство в две-трети голосов.

Теперь план до пятницы должен одобрить Сенат.

Временную меру представили на рассмотрение в рамках процедуры, которая позволяет обойти комитет по регламенту палаты представителей.

Джонсон 11 ноября обнародовал временный законопроект о расходах, известный как продолжающаяся резолюция, который призван продлить финансирование администрации США на нынешнем уровне. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, включает финансирование остальной части правительства.

Законопроект не включает резкое сокращение расходов, но при этом не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.