Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.

Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Палата голосами 228 депутатов против 164 приняла законопроект, который призван легализовать марихуану в масштабе страны и снять судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.

При этом республиканцы, контролирующие сенат, этот законопроект не поддерживают, соответственно, он вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.