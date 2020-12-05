О нас
Report Georgia
Аудио новости

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.
Другие страны
5 декабря 2020 г. 04:06
Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Палата представителей конгресса США проголосовала в пятницу за легализацию марихуаны, но практических последствий этого шага пока не ожидается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Палата голосами 228 депутатов против 164 приняла законопроект, который призван легализовать марихуану в масштабе страны и снять судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с хранением и торговлей марихуаной без применения насилия.

При этом республиканцы, контролирующие сенат, этот законопроект не поддерживают, соответственно, он вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Nümayəndələr Palatası marixuananın leqallaşdırılmasını dəstəklədi

Новости партнеров

Другие новости из категории

В мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19
В мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19
5 декабря 2020 г. 03:41
Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали
Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали
5 декабря 2020 г. 02:44
Власти Андорры отложили открытие горнолыжных курортов
Власти Андорры отложили открытие горнолыжных курортов
5 декабря 2020 г. 02:26
США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая
США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая
5 декабря 2020 г. 00:59
Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта
Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта
4 декабря 2020 г. 23:59
Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве
Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве
4 декабря 2020 г. 22:45
Президент Эстонии находится на самоизоляции
Президент Эстонии находится на самоизоляции
4 декабря 2020 г. 20:48
Парламент Черногории утвердил новый состав правительства
Парламент Черногории утвердил новый состав правительства
4 декабря 2020 г. 20:21
В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения
В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения
4 декабря 2020 г. 18:20
В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
4 декабря 2020 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi