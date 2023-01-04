Палата представителей США по итогам четвертого тура не смогла избрать нового спикера

Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в среду в ходе уже четвертого голосования не смогли выбрать нового спикера.

Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в среду в ходе уже четвертого голосования не смогли выбрать нового спикера.

Как передает Report , по итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой.

Однако на голосовании в среду лидер республиканцев Кевин Маккарти вновь не смог заручиться поддержкой большинства, набрав лишь 201 голос - на один меньше, чем в третьем туре. Для победы было необходимо получить 218 голосов.

В нынешнем туре республиканцы, отказывающие поддержать назначение спикером Маккарти, выдвинули в качестве альтернативного кандидата Байрона Дональдса (от штата Флорида - ред.). За него свои голоса отдали 20 конгрессменов от Республиканской партии. Республиканка Виктория Спартц (от штата Индиана), являющаяся уроженкой Украины, воздержалась и не отдала свой голос ни одному из кандидатов.

За демократа Хакима Джеффриса, как и в предыдущих турах, проголосовали 212 конгрессменов - все представители Демократической партии в Палате представителей нынешнего созыва.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Предполагалось, что во вторник будет избран новый спикер нижней палаты, однако по тогам трех туров голосования победитель так и не был выявлен. В результате вечером 3 января заседание было завершено и возобновилось уже в среду. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось целых 9 туров голосования, чтобы выбрать спикера. В этот раз выборы также будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Пятый тур ожидается в ближайшее время.