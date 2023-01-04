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Палата представителей США по итогам четвертого тура не смогла избрать нового спикера

Палата представителей США по итогам четвертого тура не смогла избрать нового спикера Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в среду в ходе уже четвертого голосования не смогли выбрать нового спикера.
Другие страны
4 января 2023 г. 23:47
Палата представителей США по итогам четвертого тура не смогла избрать нового спикера

Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в среду в ходе уже четвертого голосования не смогли выбрать нового спикера.

Как передает Report, по итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой.

Однако на голосовании в среду лидер республиканцев Кевин Маккарти вновь не смог заручиться поддержкой большинства, набрав лишь 201 голос - на один меньше, чем в третьем туре. Для победы было необходимо получить 218 голосов.

В нынешнем туре республиканцы, отказывающие поддержать назначение спикером Маккарти, выдвинули в качестве альтернативного кандидата Байрона Дональдса (от штата Флорида - ред.). За него свои голоса отдали 20 конгрессменов от Республиканской партии. Республиканка Виктория Спартц (от штата Индиана), являющаяся уроженкой Украины, воздержалась и не отдала свой голос ни одному из кандидатов.

За демократа Хакима Джеффриса, как и в предыдущих турах, проголосовали 212 конгрессменов - все представители Демократической партии в Палате представителей нынешнего созыва.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Предполагалось, что во вторник будет избран новый спикер нижней палаты, однако по тогам трех туров голосования победитель так и не был выявлен. В результате вечером 3 января заседание было завершено и возобновилось уже в среду. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось целых 9 туров голосования, чтобы выбрать спикера. В этот раз выборы также будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Пятый тур ожидается в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Nümayəndələr Palatası dördüncü dəfə spiker seçə bilməyib

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