Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, согласно которой вашингтонская администрация должна вывести все американские войска из Сирии.

Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, согласно которой вашингтонская администрация должна вывести все американские войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ поддержали всего 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. В резолюции отмечается, что войска США должны быть выведены из Сирии "не позднее чем через 180 дней после утверждения" документа.

Инициативу в феврале представил член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.

По данным Гетца, в декабре 2022 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. "Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент США Джо Байден должен вывести все американские силы из Сирии", - отметил в феврале Гетц.