О нас

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, согласно которой вашингтонская администрация должна вывести все американские войска из Сирии.
Другие страны
9 марта 2023 г. 04:46
Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, согласно которой вашингтонская администрация должна вывести все американские войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ поддержали всего 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. В резолюции отмечается, что войска США должны быть выведены из Сирии "не позднее чем через 180 дней после утверждения" документа.

Инициативу в феврале представил член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.

По данным Гетца, в декабре 2022 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. "Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент США Джо Байден должен вывести все американские силы из Сирии", - отметил в феврале Гетц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nümayəndələr Palatası amerikalı hərbçilərin Suriyadan çıxarılmasını dəstəkləməyib

Самое важное

Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi