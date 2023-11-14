Палата представителей США отказалась рассмотреть вопрос об импичменте главе МВБ

Палата представителей Конгресса США проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте главе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.
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Против инициативы, которую внесла член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), высказались 209 (все демократы и восемь республиканцев) законодателей, 201 республиканец поддержал ее. В случае одобрения предложения статья об импичменте главы МВБ отправилась бы на рассмотрение в комитет нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности, который уже ведет расследование в отношении Майоркаса.
На прошлой неделе Тейлор-Грин внесла в Конгресс для рассмотрения в приоритетном порядке статью об импичменте министра. Ранее вопрос об импичменте Майоркаса поднял республиканец от штата Техас Пат Фэллон, который также внес на рассмотрение в Конгресс соответствующие статьи.