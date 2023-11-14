Палата представителей США отказалась рассмотреть вопрос об импичменте главе МВБ

Палата представителей Конгресса США проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте главе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Палата представителей Конгресса США проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте главе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Против инициативы, которую внесла член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), высказались 209 (все демократы и восемь республиканцев) законодателей, 201 республиканец поддержал ее. В случае одобрения предложения статья об импичменте главы МВБ отправилась бы на рассмотрение в комитет нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности, который уже ведет расследование в отношении Майоркаса.

На прошлой неделе Тейлор-Грин внесла в Конгресс для рассмотрения в приоритетном порядке статью об импичменте министра. Ранее вопрос об импичменте Майоркаса поднял республиканец от штата Техас Пат Фэллон, который также внес на рассмотрение в Конгресс соответствующие статьи.