Палата представителей США одобрила закон о возможности повышения госдолга

Палата представителей конгресса США поддержала закон, открывающий возможность повышения госдолга страны.

Палата представителей конгресса США поддержала закон, открывающий возможность повышения госдолга страны.

Как передает Report со ссылкой на публикацию пресс-служба палаты в Twitter, документ поддержали 222 представителя, 212 высказались против.

Конгресс рассматривает два законопроекта, направленных на увеличение предела госдолга в размере 28,9 триллиона долларов. Такая мера объясняется отказом республиканцев поддерживать повышение потолка госдолга.

В середине октября законодатели одобрили кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 млрд долларов США. После министр финансов Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на государственный долг страны или приостановки действия такого лимита.

Также палата сегодня одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Его поддержали 363 законодателя, 70 высказались против.

Документ теперь рассмотрит сенат, а после его должен подписать президент США Джо Байден.