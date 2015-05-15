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    ​Палата представителей США одобрила предоставление Украине оружия на 200 млн долл

    За соответствующее решение проголосовали 269 депутатов

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США одобрила решение предоставить 200 млн долл. на поставку оружия и обучение армии Украины.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, за соответствующее решение проголосовали 269 депутатов против 151.

    Напомним, 1 мая это решение одобрил комитет по вооруженным силам Конгресса США. Президент Барак Обама до сих пор не принял решение о предоставлении оружия Украине, несмотря на требования представителей обеих ведущих партий США решиться на такой шаг.

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