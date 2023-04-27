Палата представителей США одобрила план по повышению потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами план повышения потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов.

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами план повышения потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов.

Как передает Report , в поддержку инициативы высказались 217 конгрессменов, против - 215. По большей части, голоса разделились по принципу партийной принадлежности. Демократы выступают против этого плана.

Пакет мер предусматривает повышение потолка госдолга либо до $32,9 трлн, либо до 31 марта 2024 года с требованием установления бюджетных расходов на уровне 2022 финансового года (начинается в США 1 октября), ограничения роста расходов на уровне 1% в год, возврата в бюджет неизрасходованных средств на борьбу с COVID-19, отмены закона о финансировании налоговой службы, аннулирования решения президента США Джо Байдена списать долги по кредитам на оплату обучения в высших учебных заведениях, упразднения налоговых льгот, которые были введены в рамках закона о снижении инфляции.

Эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит это предложение. Белый дом ранее заявил, что Байден наложит вето на этот план повышения потолка госдолга США, если он будет одобрен законодателями обеих палат Конгресса.

Администрация США в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.