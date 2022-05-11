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Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов

Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов.
Другие страны
11 мая 2022 г. 07:18
Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов

Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Палаты представителей США.

Теперь он поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат "примет быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись Байдену.

Законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с 5 млрд долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 млрд долларов. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения украинцев военной техникой.

Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд долларов на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 млрд долларов - в виде экономической помощи и 3 млрд долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Ukraynaya 40 milyard dollarlıq dəstək paketini təsdiqləyib

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