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Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки

Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки Палата представителей Конгресса США не смогла избрать своего нового спикера с первой попытки. Баллотирующемуся на этот пост республиканцу Джиму Джордану, как и ожидалось, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег в нижней палате Конгресса в ходе
Другие страны
17 октября 2023 г. 22:57
Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки

Палата представителей Конгресса США не смогла избрать своего нового спикера с первой попытки. Баллотирующемуся на этот пост республиканцу Джиму Джордану, как и ожидалось, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег в нижней палате Конгресса в ходе состоявшегося первого тура голосования.

Как передает Report, Джордан (от штата Огайо) получил голоса 200 конгрессменов при необходимых 217.

Это означает, что Джордан не преодолел, по крайней мере пока, внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей, не обеспечил консенсус, позволяющий добиться избрания спикером.

Честь выдвинуть кандидатуру Джордана выпала законодательнице-республиканке Элиз Стефаник, которая представляет штат Нью-Йорк. В свою очередь демократическое меньшинство Палаты представителей номинировало на пост спикера своего лидера Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк). Однако речь идет, по сути, о символическом шаге: кандидатура Джеффриса не имеет шансов на утверждение, поскольку не получит требующейся для этого поддержки республиканцев.

Тем не менее по итогам первого раунда голосования Джеффрису удалось получить даже более значимую поддержку, чем Джордану. Претендент демократов набрал 212 голосов, поскольку во фракции республиканцев не все решили руководствоваться партийной дисциплиной и поддержать Джордана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası ilk cəhddə yeni spiker seçə bilməyib

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