О нас

Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине Палата представителей США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине.
Другие страны
19 июля 2025 г. 16:04
Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Палата представителей США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter конгрессмена-республиканца Дона Бейкона.

Отмечается, что соответствующее решение Палата представителей США поддержала голосами 353 конгрессменов, против выступили 76.

"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" проголосовала за продолжение предоставления военной поддержки Украине - 353 против 76", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Гидеон Саар: В Сирии опасно быть представителем национального меньшинства
Гидеон Саар: В Сирии опасно быть представителем национального меньшинства
19 июля 2025 г. 15:41
В Польше ультраправые проводят антимигрантские акции протеста
В Польше ультраправые проводят антимигрантские акции протеста
19 июля 2025 г. 15:22
СМИ: В США мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ
СМИ: В США мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ
19 июля 2025 г. 15:09
Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, 20 человек пострадали
Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, 20 человек пострадали
19 июля 2025 г. 14:51
В летевшем из Стамбула в Ташкент самолете родился ребенок
В летевшем из Стамбула в Ташкент самолете родился ребенок
19 июля 2025 г. 14:43
Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет
Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет
19 июля 2025 г. 14:18
ЦАХАЛ расширяет военную операцию в Газе
ЦАХАЛ расширяет военную операцию в Газе
19 июля 2025 г. 13:52
ГУР Украины провело кибератаку на инфраструктуру Газпрома
ГУР Украины провело кибератаку на инфраструктуру "Газпрома"
19 июля 2025 г. 13:28
Власти Сирии начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде
Власти Сирии начали развертывать силы безопасности в Эс-Сувейде
19 июля 2025 г. 12:48
Власти Конго и повстанцы M23 подписали в Катаре декларацию о прекращении боевых действий
Власти Конго и повстанцы M23 подписали в Катаре декларацию о прекращении боевых действий
19 июля 2025 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi