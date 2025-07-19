Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Палата представителей США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине.

Палата представителей США большинством голосов не дала заблокировать, и таким образом в дальнейшем поддержала продолжение выделения военной помощи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter конгрессмена-республиканца Дона Бейкона.

Отмечается, что соответствующее решение Палата представителей США поддержала голосами 353 конгрессменов, против выступили 76.

"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" проголосовала за продолжение предоставления военной поддержки Украине - 353 против 76", - отметил он.