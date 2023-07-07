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Палата представителей США начала расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме

Палата представителей США начала расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США начал разбирательство по факту обнаружения кокаина в Белом доме 2 июля.
Другие страны
7 июля 2023 г. 20:01
Палата представителей США начала расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США начал разбирательство по факту обнаружения кокаина в Белом доме 2 июля.

Как передает Report, об этом говорится в письме председателя комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса Джеймса Комера, которое было направлено в пятницу директору Секретной службы США Кимберли Читл, текст документа распространил ряд средств массовой информации США, включая газету Politico.

"Комитет по надзору и подотчетности расследует детали, касающиеся обнаружения кокаина в Белом доме", - отмечается в послании. При этом Комер, представляющий оппозиционную Республиканскую партию, потребовал от Секретной службы "предоставить дополнительную информацию" о случившемся. Законодатель (от штата Кентукки) счел, что эти сведения должны быть предоставлены к 14 июля, то есть в недельный срок. Комер охарактеризовал обнаружение наркотического вещества в главной резиденции президента США как "неприемлемый и позорный момент в истории Белого дома".

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