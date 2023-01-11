Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции с КНР

Палата представителей Конгресса утвердила предложение о формировании своего специального комитета по стратегической конкуренции с Китаем.

Палата представителей Конгресса США утвердила предложение о формировании своего специального комитета по стратегической конкуренции с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на заребуженые СМИ, резолюция, предусматривающая создание этого спецкомитета "по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая", как он официально называется, была принята на заседании нижней палаты Конгресса. За инициативу проголосовали 365 парламентариев, в то время как 65 выступили против документа.

Инициативу формирования органа выдвинули законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, получившие большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

Председателем нового комитета станет Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). В общей сложности в состав комитета, который обладает полномочиями проводить открытые слушания, войдут семеро республиканцев и пятеро демократов.