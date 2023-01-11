Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции с КНР

Палата представителей Конгресса США утвердила предложение о формировании своего специального комитета по стратегической конкуренции с Китаем.
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Инициативу формирования органа выдвинули законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, получившие большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.
Председателем нового комитета станет Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). В общей сложности в состав комитета, который обладает полномочиями проводить открытые слушания, войдут семеро республиканцев и пятеро демократов.