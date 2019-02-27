Палата представителей приняла резолюцию об отмене режима ЧП в США

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП в Соединённых Штатах, который ранее был введён американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Принятие резолюции одобрили 245 членов палаты, ещё 182 выступили против.

Документ будет направлен на рассмотрение в сенат США. В случае одобрения резолюции сенатом её направят на рассмотрение Трампу.

Документ о введении в США режима ЧП был подписан Трампом 15 февраля.