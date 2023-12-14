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Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 04:38
Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена.

Как передает Report, трансляция голосования велась на официальном сайте законодательного органа США.

Продолжение расследования поддержали все законодатели-республиканцы в Палате представителей - 221 человек. Все 212 членов нижней палаты Конгресса от Демократической партии проголосовали против принятия резолюции.

Резолюция, внесенная на рассмотрение республиканской фракцией нижней палаты Конгресса, предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента.

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Версия на азербайджанском языке Nümayəndələr Palatası Baydenin impiçment sorğusu ilə bağlı qətnaməni dəstəkləyib

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