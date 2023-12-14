Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена.
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Продолжение расследования поддержали все законодатели-республиканцы в Палате представителей - 221 человек. Все 212 членов нижней палаты Конгресса от Демократической партии проголосовали против принятия резолюции.
Резолюция, внесенная на рассмотрение республиканской фракцией нижней палаты Конгресса, предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента.