Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января

Вопрос импичмента действующего президента США Дональда Трампа планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса 13 или 14 января

Вопрос импичмента действующего президента США Дональда Трампа планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса 13 или 14 января. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу CNN сообщил глава комитета по регламенту Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс).

Конгрессмен пояснил, что в понедельник Палата представителей рассмотрит резолюцию демократа Джейми Раскина (от штата Мэриленд), призывающую вице-президента Майкла Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять обязанности. Макговерн ожидает, что резолюция вызовет возражения у республиканцев, поэтому демократы уже готовят процедуру обсуждения импичмента в Палате представителей.

"Мы должны прояснить, что то, что произошло в среду [6 января], имеет последствия. <...> Это случится снова, если его (президента Дональда Трампа - прим. ред.) действия не будут иметь последствий. Важно, чтобы мы действовали серьезно и рассудительно. Мы ожидаем этого [обсуждения статей обвинения в рамках импичмента] в Палате представителей в среду, и мы ожидаем, что они будут приняты", - добавил конгрессмен.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.