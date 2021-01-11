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Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января Вопрос импичмента действующего президента США Дональда Трампа планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса 13 или 14 января
Другие страны
11 января 2021 г. 18:03
Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января

Вопрос импичмента действующего президента США Дональда Трампа планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса 13 или 14 января. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу CNN сообщил глава комитета по регламенту Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс).

Конгрессмен пояснил, что в понедельник Палата представителей рассмотрит резолюцию демократа Джейми Раскина (от штата Мэриленд), призывающую вице-президента Майкла Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять обязанности. Макговерн ожидает, что резолюция вызовет возражения у республиканцев, поэтому демократы уже готовят процедуру обсуждения импичмента в Палате представителей.

"Мы должны прояснить, что то, что произошло в среду [6 января], имеет последствия. <...> Это случится снова, если его (президента Дональда Трампа - прим. ред.) действия не будут иметь последствий. Важно, чтобы мы действовали серьезно и рассудительно. Мы ожидаем этого [обсуждения статей обвинения в рамках импичмента] в Палате представителей в среду, и мы ожидаем, что они будут приняты", - добавил конгрессмен.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

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