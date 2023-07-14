Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая Республиканской партией, приняла проект закона о бюджете на оборону. Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 5,2%, до $886 млрд. В поддержку законопроекта проголосовали 219

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая Республиканской партией, приняла проект закона о бюджете на оборону. Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 5,2%, до $886 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в поддержку законопроекта проголосовали 219 членов Палаты представителей, против — 210. По мнению экспертов, внесение в него ряда дополнений представителями правого крыла Республиканской партии ставит под вопрос его жизнеспособность. По общему мнению, он будет провален в Сенате, контролируемом демократами и, в случае если межпартийный компромисс не будет найден, может привести к очередному кризису и "закрытию" правительства США уже этой осенью.

В числе поправок, внесенных в законопроект правыми, - установление новых ограничений на доступ женщин-военнослужащих к абортам. Законопроект прямо запрещает использовать федеральные средства на проезд военнослужащих к месту проведения аборта и обратно. Кроме того, законопроект значительно ограничивает права трансгендеров в вооруженных силах и ограничивает финансирование программ по борьбе с проявлениями расизма.

Уже в этом месяце Сенат должен проголосовать за свой вариант законопроекта, после чего обычно начинаются переговоры между верхней и нижней палатами Конгресса по выработке окончательного компромиссного варианта. Как напоминает The New York Times, за последние 60 лет не было случая, чтобы компромисс не был найден, а бюджет по обороне не утвержден. Учитывая остроту противоречий и очевидную неготовность сторон к компромиссу, этот год может стать первым за эти шесть десятилетий, когда палатам не удастся принять единый вариант бюджета.