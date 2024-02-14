О нас

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент главы МВБ Палата представителей Конгресса США полного состава согласилась провести повторное голосование по возможному импичменту главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 05:22
Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США полного состава со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Для того, чтобы быть одобренной, резолюция об импичменте Майоркаса должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. По итогам голосования ее поддержали 214 законодателей, против выступили 213.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) по итогам голосования заявил, что Майоркас "заслуживает импичмента". По его словам, глава МВБ с первого дня работы в американской администрации "намеренно и последовательно отказывался следовать федеральному миграционному законодательству, разжигая худшую в истории США катастрофу на границе". Как утверждал Джонсон, Майоркас "подорвал общественное доверие", препятствовал осуществлению контроля за работой вверенного ему ведомства и нарушил присягу.

Напомним, что 7 февраля резолюция об импичменте главы МВБ не получила поддержки большинства при голосовании в Палате представителей. Американские СМИ отмечают, что резолюция об импичменте главы МВБ, вероятнее всего, не будет поддержана Сенатом Конгресса США, контролируемом демократами.

Телекомпания CNN подчеркивает, что Майоркас стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.

Президент США Джо Байден назвал данное решение Палаты представителей неконституционным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 148 ildən sonra ilk: Konqresin aşağı palatası nazirin impiçmentini dəstəkləyib

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi