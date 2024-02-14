Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США полного состава согласилась провести повторное голосование по возможному импичменту главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Палата представителей Конгресса США полного состава со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Для того, чтобы быть одобренной, резолюция об импичменте Майоркаса должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. По итогам голосования ее поддержали 214 законодателей, против выступили 213.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) по итогам голосования заявил, что Майоркас "заслуживает импичмента". По его словам, глава МВБ с первого дня работы в американской администрации "намеренно и последовательно отказывался следовать федеральному миграционному законодательству, разжигая худшую в истории США катастрофу на границе". Как утверждал Джонсон, Майоркас "подорвал общественное доверие", препятствовал осуществлению контроля за работой вверенного ему ведомства и нарушил присягу.

Напомним, что 7 февраля резолюция об импичменте главы МВБ не получила поддержки большинства при голосовании в Палате представителей. Американские СМИ отмечают, что резолюция об импичменте главы МВБ, вероятнее всего, не будет поддержана Сенатом Конгресса США, контролируемом демократами.

Телекомпания CNN подчеркивает, что Майоркас стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.

Президент США Джо Байден назвал данное решение Палаты представителей неконституционным.