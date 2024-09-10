Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты против Китая

Палата представителей Конгресса США одобрила несколько законопроектов, направленных против Китая.
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Согласно данным, Палата представителей поддержала законопроект, предусматривающий создание в США фонда для борьбы со "злонамеренным влиянием КНР".
На эти цели в период с 2023 по 2027 годы предлагается выделять ежегодно $325 млн. В поддержку законопроекта высказался 351 член нижней палаты Конгресса, против - 36.
Также Палата представителей поддержала законопроект, предусматривающий введение в отношении иностранных граждан санкций за "экономический шпионаж" в связи с якобы осуществляемыми Китаем поставками в РФ полупроводников американского производства. Кроме того, нижняя палата Конгресса поддержала законопроект, требующий от Министерства финансов США представить данные о финансовых институтах и связанных с "высокопоставленными чиновниками КНР" счетах для дальнейшего "ограничения доступа к ним членов их семей и в других целях".