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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты против Китая

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты против Китая Палата представителей Конгресса США одобрила несколько законопроектов, направленных против Китая.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 07:28
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты против Китая

Палата представителей Конгресса США одобрила несколько законопроектов, направленных против Китая.

Как передает Report, об этом говорится на странице нижней палаты законодательного органа в соцсети X.

Согласно данным, Палата представителей поддержала законопроект, предусматривающий создание в США фонда для борьбы со "злонамеренным влиянием КНР".

На эти цели в период с 2023 по 2027 годы предлагается выделять ежегодно $325 млн. В поддержку законопроекта высказался 351 член нижней палаты Конгресса, против - 36.

Также Палата представителей поддержала законопроект, предусматривающий введение в отношении иностранных граждан санкций за "экономический шпионаж" в связи с якобы осуществляемыми Китаем поставками в РФ полупроводников американского производства. Кроме того, нижняя палата Конгресса поддержала законопроект, требующий от Министерства финансов США представить данные о финансовых институтах и связанных с "высокопоставленными чиновниками КНР" счетах для дальнейшего "ограничения доступа к ним членов их семей и в других целях".

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