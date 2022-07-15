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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) на общую сумму порядка 840 млрд долларов США.
Другие страны
15 июля 2022 г. 02:07
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) на общую сумму порядка 840 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Проект поддержали 329 конгрессменов, 101 высказался против.

Собственную версию проекта оборонного бюджета предстоит также одобрить Сенату Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, только после этого он отправится на подпись президенту Джо Байдену.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası 840 milyard dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib

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