Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) на общую сумму порядка 840 млрд долларов США.
Проект поддержали 329 конгрессменов, 101 высказался против.
Собственную версию проекта оборонного бюджета предстоит также одобрить Сенату Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, только после этого он отправится на подпись президенту Джо Байдену.