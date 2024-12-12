Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на $884 млрд

Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $884 млрд.
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Ожидается, что Сенат Конгресса США одобрит проект бюджета на следующей неделе, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.
В текст проекта, который насчитывает 1,8 тыс. страниц, в отношении Пентагона вновь включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".
Конгресс также запрещает исполнительной власти обмениваться с РФ информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - ред.). Тем не менее в тексте документа делается исключение из данного запрета, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями ДСНВ, или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
Законодатели запрещают выделять средства на предоставление РФ технологий оружия кинетической энергии, а также телеметрических данных для систем противоракетной обороны.
Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $884 млрд, что на 1% больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в короткие сроки.