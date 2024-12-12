Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на $884 млрд

Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $884 млрд.

Американские конгрессмены одобрили проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $884 млрд.

Как передает Report , трансляция заседания Палаты представителей американского законодательного органа велась на ее сайте.

Ожидается, что Сенат Конгресса США одобрит проект бюджета на следующей неделе, после чего документ должен подписать президент США Джо Байден.

В текст проекта, который насчитывает 1,8 тыс. страниц, в отношении Пентагона вновь включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".

Конгресс также запрещает исполнительной власти обмениваться с РФ информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ - ред.). Тем не менее в тексте документа делается исключение из данного запрета, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями ДСНВ, или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Законодатели запрещают выделять средства на предоставление РФ технологий оружия кинетической энергии, а также телеметрических данных для систем противоракетной обороны.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $884 млрд, что на 1% больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в короткие сроки.