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Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год

Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета на 2023 год финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 09:11
Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год

Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета на 2023 год финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты голосования.

Проект бюджета предусматривает финансирование администрации до осени 2023 года. При этом, по данным CNN, 45 млрд долларов из бюджета выделят на помощь Украине и странам НАТО

Теперь законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

CNN уточняет, что приблизительно 40 млрд долларов из бюджета предусмотрены для реагирования на такие стихийные бедствия как ураганы, лесные пожары и наводнения.

В законопроект также включили положение о запрете приложения TikTok на правительственных устройствах.

Ранее сообщалось, что законопроект, кроме того, предусматривает внесение изменений в закон о подсчете голосов на выборах в США от 1887 года.

Законопроект включает оборонные расходы в размере 858 млрд долларов, а также траты, н связанные с обороной, в 773 млрд долларов. Заложенный законодателями оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на 45 млрд долларов превышает сумму, запрошенную Байденом. Не оборонная часть бюджета на 6% выше уровня 2022 финансового года.

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