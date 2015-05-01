Палата представителей Конгресса США хочет увеличить военные расходы на 40 млрд. долларов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США в четверг приняла резолюцию к проекту федерального бюджета на 2016 финансовый год (начинается 1 октября), призывающую сократить внутренние расходы, но увеличить финансирование Пентагона, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Первая версия документа одобрена еще в марте этого года обеими палатами Конгресса, однако потом было принято решение согласовать некоторые расхождения, после чего проект резолюции вынесли на повторное голосование. Если за предыдущий вариант проголосовали 219 конгрессменов, в это раз их число выросло до 226. Против выступили 197 членов палаты.

В резолюции заложено сокращение расходов до 5,5 трлн. долларов в течение девяти лет путем сокращения ряда социальных программ. При этом предлагается увеличить оборонные расходы на 40 млрд. долларов (7%) до 531,3 млрд. долларов уже к следующему году.

Главным предметом спора между республиканцами и демократами стала реформа системы медицинского страхования, так называемая "обамакэр" или "медикэр". По сути, урезание расходов, заложенное в первом варианте резолюции, не позволяло реализовать данную реформу. Теперь же, по словам главы бюджетного комитета палаты республиканца Тома Прайса, предложенная формула "поможет усилить экономической рост, создать рабочие места", а также обеспечить обороноспособность страны, при этом сохранив "такие важные программы как "медикэр" и социальное обеспечение". Демократы же по-прежнему убеждены, что новая схема не защитит средний класс, а лишь оставит "налоговые лазейки" для корпораций и богатых американцев.