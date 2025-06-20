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Палата общин Великобритании одобрила закон об эвтаназии в третьем чтении

Палата общин Великобритании одобрила закон об эвтаназии в третьем чтении Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении проголосовала за законопроект о легализации эвтаназии.
Другие страны
20 июня 2025 г. 19:18
Палата общин Великобритании одобрила закон об эвтаназии в третьем чтении

Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении проголосовала за законопроект о легализации эвтаназии.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, в его поддержку высказались 314 парламентариев, 291 - был против.

Документ будет передан на обсуждение в Палату лордов. В случае одобрения закон вступит в силу не ранее 2029 года.

Обсуждение в британском парламенте законопроекта "О неизлечимо больных взрослых (завершение жизни)" идет с октября 2024 года. За это время к нему внесен уже целый ряд поправок и уточнений.

Закон предполагает, что в Англии и Уэльсе неизлечимо больные пациенты в возрасте от 18 лет смогут запросить и получить помощь в добровольном уходе из жизни. Законопроект оговаривает ряд гарантий для того, чтобы эвтаназия не стала легализованным способом убийства.

Согласно документу, решение о разрешении эвтаназии конкретного человека с неизлечимым заболеванием будет принимать консилиум из двух независимых врачей, юриста, соцработника и психиатра. Прогноз продолжительности жизни пациента не должен превышать полгода, он должен ясно и четко заявлять о желании расстаться с жизнью, никакого принуждения со стороны родных или других людей быть не должно.

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