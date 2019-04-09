​Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit.

Об этом сообщило агентство Press Association, передает Report со ссылкой на ТАСС.

О решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Теперь для того, чтобы документ стал законом, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон, необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II, что является простой формальностью.