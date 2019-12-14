​Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit на следующей неделе

Законопроект об осуществлении Brexit будет на следующей неделе вновь внесен в Палату общин британского парламента, новый состав которой продолжит рассмотрение билля.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министр (в телефонной беседе) сообщил главе правительства Ирландии новую информацию, касающуюся графика повторного внесения законопроекта о Brexit на следующей неделе и его одобрения парламентом", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10 по итогам разговора Джонсона с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос восстановления институтов власти в Северной Ирландии после распада местного правительства в январе 2017 года. Джонсон заверил своего коллегу в том, что британский кабмин приложит все усилия для того, чтобы разрешить затянувшийся кризис.