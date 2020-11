Пакистанский министр обвинила Макрона в подражании нацистам

«Макрон делает с мусульманами то же самое, что нацисты делали с евреями».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари на своей странице в Twitter.

«Мусульманские дети получат идентификационные номера (другие дети - нет), так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации".

Министр прикрепила к своей записи ссылку на статью на портале themuslimvibe.com.