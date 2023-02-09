Пакистанский лидер призвал главных министров поддержать Турцию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился с главными министрами штатов и попросил их поддержать кампанию по ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился с главными министрами штатов и попросил их поддержать кампанию по ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Как передает Report , об этом пакистанский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Только что поговорил со всеми главными министрами штатов и попросил их поддержать кампанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Как одна нация, живущая в двух государствах, мы будем и впредь поддерживать наших турецких братьев и сестер", - отметил Ш.Шариф.

Отметим, что в результате произошедших 6 февраля в Турции двух землетрясений погибли не менее 16 546 человек, число раненых составляет 66 132 человека. Стихийное бедствие затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.