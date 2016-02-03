Пакистанский авиаперевозчик прекратил все полеты

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Пакистане отменены все рейсы авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" - началась забастовка работников, которые протестуют против планов правительства приватизировать компанию, cообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Коллектив авиаперевозчика также недоволен низким уровнем зарплат и социального обеспечения.

Акции протеста, как отмечается, проходят в разных городах Пакистана.

Накануне в ходе разгона демонстрации работников компании, протестовавших в Карачи, от рук полиции погибли два сотрудника.

Полиция заявила, что вынуждена была применить силу, так как протестующие попытались блокировать международный аэропорт.