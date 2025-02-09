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Пакистанские военные нейтрализовали на северо-западе страны семь террористов

Пакистанские военные нейтрализовали на северо-западе страны семь террористов Семь боевиков были убиты в результате двух операций пакистанской армии в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 23:10
Пакистанские военные нейтрализовали на северо-западе страны семь террористов

Семь боевиков были убиты в результате двух операций пакистанской армии в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR), выполняющего функции пресс-службы пакистанской армии.

Согласно информации, операции были проведены начаты накануне утром и проводились в течение двух дней. В рамках операции в Дера Исмаил Хане были убиты трое боевиков, включая ключевого радикала, еще двое получили ранения.

По данным ISPR, в ходе отдельной операции в округе Северный Вазиристан силы безопасности в перестрелке уничтожили четырех боевиков, а трое - получили ранения.

В заявлении также говорится, что силы безопасности проводят дальнейшие поисково-разминочные операции в районах, чтобы уничтожить оставшихся боевиков.

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